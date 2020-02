RoLa im Aufwind, Ruf nach mehr Förderung

Nach dem Protestbrief von LH Günther Platter (VP) an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Unterstützungsbesuch von Kanzler Sebastian Kurz (VP) am Dienstag im Landhaus versuchen Tirol und die türkis-grüne Bundesregierung die Gunst der Stund­e auf allen politischen wie diplomatischen Ebenen zu nutzen. Anlässlich seines Antrittsbesuchs warb so auch Außenminister Alexander Schallenberg gestern am frühen Abend in Berlin beim deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) für mehr Verständnis in der Transitproblematik. Jedoch verlieh er auch der Forderung nach Umsetzung des „10-Punkte-Plans“ Nachdruck. Im Gespräch mit der TT betonte Schallenberg, dass die Regierung jede Gelegenheit nutzen wolle, die Transitproblematik anzusprechen: „Wir halten das auf der Tagesordnung.“ Allen müsse klar werden, dass der Transit eine „europäische Lösung benötigt“. Bereits in den kommenden Tagen stehe ein Rom-Besuch an. Auch dort will Schallenberg den Tiroler Transit thematisieren. (mami)