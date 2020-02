Wasserleitung und Asphalt werden in Halls und Absam runderneuert

Die Transportwasserleitung entlang der Salzbergstraße, die das Trinkwasser vom Stollen im Halltal über die beiden Hochbehälter ins Leitungsnetz der Hall AG befördert – und so den Wasserbedarf von rund 15.000 Menschen sowie zahlreichen Betrieben in Hall deckt – misst stattliche 30 Zentimeter im Durchmesser. Schon seit den 60er-Jahren sind die alten Rohre unterhalb der stark befahrenen Straße im Einsatz.

„Das Land Tirol asphaltiert die Straße neu, wir passen zuvor das Rückgrat unserer Wasserversorgung an den Stand der Technik an. Abschnittsweise verlegen wir auch die Glasfaser-Infrastruktur“, erläutert der technische Vorstand der Hall AG, Artur Egger. Baubeginn für den nördlichen Abschnitt vom Halltalerhof bis zum Linger-Kreisverkehr in Absam ist – je nach Witterung – der 23. März. Im Juli folgt der südliche Abschnitt vom Linger-Kreisverkehr bis zum Kreisverkehr Hötzendorfplatz in Hall. Spätestens im Oktober 2020 sollen Wasser und Verkehr entlang der Salzbergstraße wieder wie gewohnt fließen. Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen entlang der Salzbergstraße zu rechnen. (TT)