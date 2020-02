EU-Parlament ruft zu Ablehnung von Michel-Vorschlag auf

Zuvor forderte das Europaparlament eine klare Debatte über die Zuteilung des nächsten EU-Budgets auf die verschiedenen Politikfelder der EU. Über Prozentzahlen zu diskutieren und dann erst über die Inhalte sei ein „Top down“-Ansatz, hieß es am Mittwoch in Parlamentskreisen. Anstatt „von oben herab“ müsse von den Prioritäten der EU ausgegangen werden.

Sollte es nicht rechtzeitig zu einer Einigung kommen, die einen Start aller EU-Programme 2021 ermöglicht, will das Europaparlament nicht daran die Schuld tragen. Einerseits warte man seit November 2018, dem Beginn des Verhandlungsmandats, auf einen Vorschlag des Europäischen Rates, andererseits liege es in der Verantwortung der EU-Kommission, einen Übergangsplan vorzubereiten, der den auslaufenden Finanzplan einfach weiterschreibe. Diese habe jedoch nichts dergleichen getan.

Positiv wurde vermerkt, wie stark sowohl Michel als auch die kroatische EU-Ratspräsidentschaft das EU-Parlament in den letzten beiden Monaten in den Prozess einbezogen habe. Auch die geplante Reduktion der Verwaltungskosten bei der Einhebung der Zollgebühren - einem traditionellen Eigenmittel der EU - und die Einführung von neuen Quellen von Geldern für die EU abseits der Mitgliedsbeiträge der EU-Länder im neuen Vorschlag von des EU-Ratspräsidenten wurde begrüßt. Was dem Europaparlament jedoch nach wie vor fehlt, ist ein konsequentes Vorgehen gegen Steuerbetrug, konkret wird eine EU-weite Digitalsteuer für Online-Konzerne gefordert.

EU-Ratspräsident Charles Michel ist entschlossen, bei dem Sondergipfel eine Einigung zu erzielen. „Die Zeit für einen Deal ist gekommen“, hieß es am Mittwoch in Brüssel. Dies wurde damit begründet, dass andernfalls die rechtliche Basis für zentrale EU-Politikfelder fehle und wichtige Programme nicht starten können. Nachdem die 27 EU-Mitglieder eine gemeinsame Position zu einer Ausgabengrenze gefunden haben, muss nämlich das EU-Parlament dem künftigen EU-Budget zustimmen. Da auch dies Zeit brauche, bestehe die Gefahr, 2021 zu verlieren, und auch 2022, sagte ein hochrangiger EU-Beamter.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußerte sich am Mittwoch zurückhaltend, was die Chancen auf einen Durchbruch beim EU-Sondergipfel ab Donnerstag betrifft. „Ich hoffe, dass am Ende des Tages eine Einigung gelingt. Ich traue mich nicht zu sagen, ob das gelingt“, sagte Kurz am Mittwochnachmittag im Hauptausschuss des Nationalrates. Zum aktuellen Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel sagte Kurz, dass dieser „Bewegung in die richtige Richtung“ zeigt. „Sehr kritisch“ sehe Österreich allerdings Kürzungen bei der ländlichen Entwicklung.