Runder Tisch zu ÖGK aus Sicht der Gewerkschaft konstruktiv

Der Runde Tisch zur finanziellen Lage der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) am Mittwoch ist aus Sicht der Gewerkschaft „sehr konstruktiv verlaufen“, so die Co-Vorsitzende im Dachverband und Leitende ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl. Die Einführung von Selbstbehalten und Leistungskürzungen als Gegenmaßnahmen zum drohenden Defizit in Höhe von 1,7 Mrd. Euro bis 2024 seien ausgeschlossen worden.