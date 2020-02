Betrugsermittlungen gegen eierverarbeitenden Betrieb in NÖ

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat Betrugsermittlungen gegen einen eierverarbeitenden Betrieb im Bezirk Amstetten aufgenommen. Im Raum stehe, dass Eier minderer Qualität verwendet und nicht richtig deklariert wurden, sagte Behördensprecher Leopold Bien am Donnerstag auf APA-Anfrage. In Medienberichten war außerdem die Rede von „ekelerregenden Zuständen“ in der Fabrik.