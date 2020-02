„My Salinger Year“: Klarstellung ohne Knalleffekt

Berlin – Die diesjährige, 70. Berlinale begann mit einer Klarstellung. Jury-Präsident Jeremy Irons machte reinen Tisch in Bezug auf die Themen sexueller Missbrauch, gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung, zu denen er im Vorfeld mit früheren Äußerungen konfrontiert wurde. Er unterstütze die weltweite Bewegung für Frauenrechte und die Ehe für alle. Auf seine Jury-Tätigkeit habe seine Haltung aber wenig Einfluss. Manche der Wettbewerbsfilme würden vielleicht von diesen Themen handeln, wählen würden er und seine Kolleginnen und Kollegen „Filme mit Herz“, die durchaus bestehende Vorurteile herausfordern.

Die diesjährige Jury verspricht jedenfalls sehr unterschiedliche Zugänge zum Weltkino, das wurde bei der Pressekonferenz klar. Regisseur Kleber Mendonça Filho betonte seine Solidarität mit der unter dem rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro unter Beschuss geratenen, erfolgreichen Filmindustrie Brasiliens. Gerade das Genrekino habe einen speziellen Platz in seinem Herzen.

Diese Diversität der Jury könnte bei der Vergabe der Bären zu interessanten Entscheidungen führen. Die palästinensische Filmemacherin Annemarie Jacir wuchs als Kind in Saudi-Arabien in einem Land ohne Kino auf, „mit nur fünf VHS-Kassetten“, die ihre Liebe zum Film befeuerten. „Ich mag auch Filme mit Fehlern, wenn sie mich etwas fühlen lassen.“

Eröffnet wurde die Berlinale gestern Abend mit „My Salinger Year“. Ein unspektakulärer Start, eine ruhige Geschichte, die mehr zu bieten hat, als es zunächst den Anschein macht. Anders als in früheren Jahren ist der Film nicht Teil der Wettbewerbsauswahl. Regisseur Philippe Falardeau adaptiert die Memoiren der Autorin Joanna Rakoff. Es ist die Geschichte ihrer Selbstfindung. Doch darüber schwebt der Schatten des abwesenden berühmten Schriftstellers J. D. Salinger, dessen Fanpost Joanna (Margaret Qualley) beantworten soll. „Der schwierige Teil war, den Fokus nicht auf Salinger zu richten, sondern auf die junge Frau“, meinte Regisseur Falardeau. Er wollte einen „stillen emotionalen“ Film machen. Sigourney Weaver glänzt in der Rolle von Joannas strenger Chefin. Margaret Qualley zeichnet eine Protagonistin, die mit ihren eigenen literarischen Ambitionen kämpft: „Ich bin selbst mit 16 Jahren nach New York gegangen, um meine Träume zu verfolgen, und konnte Joannas Erfahrungen, sich von dieser Stadt inspirieren zu lassen, gut nachvollziehen.“