Tiroler Erfinder bei Show „Das Ding des Jahres", Gründen wird weiblich

Innsbruck – Zwei Erfindungen aus Tirol wurden am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ präsentiert. Helmut Zangerl und Axel Schnaller stellten ihr „Fanclip“ vor. „Jeder kennt doch die Situation, zum Beispiel vom Fußball oder einem Konzert: Der Becher in der Hand, der nervt ganz einfach“, sagt Zangerl. „Und es ist unglaublich schwierig, damit im Stadion zu klatschen, zu jubeln oder so richtig mitzugehen.“ Die beiden Erfinder wissen, wovon sie sprechen, sie sind Fußballfans. Mit dem Fan­clip können die Becher an jed­e Stadionstange geschnallt werden, erklärt Axel Schnaller: „Man muss das Bier nicht mehr auf dem Boden abstellen, so schmeißt es euch keiner mehr um, wenn er vorbeigeht. Es ist total egal, wo man sitzt, steht, man kann immer feiern, jubeln, mitgehen und sogar pfeifen.“