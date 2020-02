Innsbruck – Wer an Kroatien denkt, dem kommen Kieselstrände, grünes Meer, Sonne und üppige Fischplatten in den Sinn. Doch nicht nur Tiroler zieht es zum Urlauben in den Süden. Tirol ist für viele Kroaten ein interessanter Platz zum Arbeiten. Überwiegend tun sie das in der Tourismusbranche. Schon jetzt arbeiten 40 Prozent der kroatischen Beschäftigten in Tirol in diesem Bereich. Ab 1. Juli, wenn es zur Öffnung des Arbeitsmarktes kommt, könnten es noch viel mehr werden.