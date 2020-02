Nicht nur Tourismus und Export: Auch Käufe und Fusionen treiben Mittelstand

„In Österreich ist der M&A-Markt vor allem für den Mittelstand interessant“, sagt Markus Sappl, Landesdirektor Firmenkunden Tirol der UniCredit Bank Austria. Rund 300 Transaktionen in diesem Bereich werden jährlich laut Zahlen des IMAA-Institute in Österreich verzeichnet. Das gesamte bekannt gegebene bewegte Volumen dürfte laut Mergermarket zwischen 6 und 11 Mrd. Euro liegen.

„Heimische Investoren kaufen in Österreich vor allem Technologie- und Konsumgüter-Unternehmen zu, aus dem Ausland holen sie sich durch Zukäufe Industrie- und Konsumgüterbetriebe. Internationale Investoren, die in Österreich zukaufen, sind mehrheitlich an Technologie- und Industrieunternehmen interessiert“, sagt Florian Potyka von der UniCredit Bank Austria. Der wichtigste Aspekt bei Käufen sei Wachstum – ob geografisch, um so neue Märkte zu erschließen, oder durch neue Produkte, Technologien oder Know-how.