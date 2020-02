Shell geht gegen Fahrverbote vor: Beschwerde gegen Tirol bei Höchstgericht

Das führt schon seit Jahren zu heftigen Protesten in den betroffenen Gemeinden mit Billig-Tankstellen. Staus und Verkehrsbehinderungen sind an der Tagesordnung, im August des Vorjahres wurden deshalb von der Autobahn in Innsbruck Süd und in Fritzens zeitweise Abfahrtsverbote zu den Tankstellen verordnet. Das stieß naturgemäß auf Missfallen der Eigentümer bzw. Tankstellenpächter. Anfang des Jahres hat das Land die Verordnung bis Ende Juni verlängert und in Innsbruck Ost von Montag bis Freitag, jeweils in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, ein weiteres Lkw-Fahrverbot zur Shell-Tankstelle im Bereich des Einkaufszentrums Dez erlassen.