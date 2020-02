EU-Kommissarin Valean bleibt hart: „Brenner darf kein Engpass werden“

Dass die EU-Verkehrskommissarin offenkundig nicht einmal mehr ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich in Sachen Lkw-Fahrverbote in Abrede stellt (siehe Artikel oben), hat auch für LH Günther Platter eine neue Qualität: „Valean handelt damit gegen die eigenen Beschlüsse der EU, nur um der internationalen Frächterlobby zu gefallen.“ Die Rumänin lasse sich vor den deutschen wie italienischen Karren spannen, so Platter: „Die Gesundheit unserer Bevölkerung scheint ihr völlig egal zu sein.“ Erneut prangert Platter an, dass Tirol im Vergleich zum Nicht-EU-Land Schweiz massiv benachteiligt sei. Die EU, aber auch Deutschland und Italien seien jetzt gefordert.