Biathlon-WM mit Tiroler Know-how in Antholz

Kitzbühel, Fieberbrunn, Antholz – Noch bis Sonntag läuft in Antholz/Südtirol die Biathlon-Weltmeisterschaft. Zwei Unternehmen aus dem Bezirk Kitzbühel sorgen dabei für Stimmung im Stadion, zum einen „brandmood“ mit Sitz in Kitzbühel und Steinacher Maier Public Relations (SMPR) aus Fieberbrunn.

Daniela Maier von SMPR koordiniert dabei den gesamten Ablauf für ein Team von zehn Leuten – Moderatoren, Redakteure, Kameramänner, Cutter, Regisseur, DJ, Techniker etc. sind permanent im Einsatz, um Content zu produzieren: Interviews, Insider-Wissen, Blicke hinter die Kulissen und vieles mehr. „Gemeinsam haben wir schon etliche Weltmeisterschaften über die Bühne gebracht – von der Rad-Weltmeisterschaft in Innsbruck über die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld bis zur Alpinen Ski-Weltmeiserschaft in Schladming“, sagt Stefan Steinacher von SMPR. (TT)