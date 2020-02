Mieders – Das mit der fehlenden Genehmigung sei zwar etwas ungünstig gewesen, aber die Verantwortlichen wollen sich ihre „Serles Winternacht“ nicht madig reden lassen. So liest sich eine schriftliche Stellungnahme der Veranstalter. Sie reagieren damit auf die Kritik an der Ausleuchtung der Serles am Dienstagabend. Diese hatte, wie berichtet, auch den Landesumweltanwalt auf den Plan gerufen.