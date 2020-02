Kurz hofft bei EU-Gipfel auf Ergebnis „am Ende des Tages“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich vor dem kurz vor 17.00 Uhr begonnenen EU-Sondergipfel in Brüssel zum EU-Mehrjahresbudget verhandlungsbereit gezeigt. „Wir rechnen mit langen und intensiven Verhandlungen“, sagte Kurz am Donnerstag. „Wir hoffen, dass es am Ende des Tages ein Ergebnis gibt.“ Dies würde die Handlungsfähigkeit der EU stärken.

Auch Dänemark hat die Erwartungen an den EU-Gipfel gedämpft. „Ich gehe zu dem Zeitpunkt einen Kompromiss ein, wenn die richtigen Dinge auf dem Tisch liegen“, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstag vor dem Gipfel in Brüssel zu dänischen Journalisten. „Aber das, was auf dem Tisch liegt, ist so weit von der dänischen Position entfernt, dass ich vor dem Hintergrund keinen Kompromiss sehen kann.“ Man habe noch einen langen Weg vor sich, um zueinander zu finden.