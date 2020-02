Innsbruck –Die Fastenzeit ist eine gute Legitimation, das in unseren Breitengraden so beliebte Glaserl Wein, Bierchen oder Stamperl Schnaps abzulehnen. Große Erklärungen, warum man denn heute nichts trinkt, kann man sich sparen. Der Verweis auf die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag reicht. Wie lässt sich also das Fasten bis zum 9. April gestalten? Da gibt es Hunderte Ideen, wir haben ein paar zusammengetragen.