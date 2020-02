Innsbruck –Verzichten, um zu helfen: Das traditionell­e Fastensuppenessen am Aschermittwoch rückt den ursprünglichen vorösterlichen Gedanken des Teilens ins Bewusstsein. Was man sich durchs Fasten ersparte, konnte man den Armen geben. Die Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung widmet sich seit 1958 Projekten, mit denen Benachteiligten geholfen wird. Es geht darum, auch Frauen und Mädchen in anderen Teilen der Welt ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.