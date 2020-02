Österreichs Basketball-Herren mit Niederlage in EM-Quali

Österreichs personell geschwächte Basketball-Herren sind am Donnerstagabend mit einer Niederlage in die Qualifikation (Gruppe F) zur Europameisterschaft 2021 gestartet. Sie verloren in Graz gegen die Ukraine mit 73:88 (39:44). Bogic Vujosevic (14), Thomas Klepeisz und Florian Trmal (je 13) waren die erfolgreichsten Werfer der Heimischen.

Bereits am Sonntag (17.00 Uhr, Koper, live ORF Sport +) gastiert Österreich bei Europameister Slowenien, der am Donnerstag in Ungarn eine 75:77-Niederlage hinnehmen musste. Die weiteren Spiele in der Qualifikation finden im November 2020 und im Februar 2021 statt.