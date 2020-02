Trump-Vertrauter Stone zu über drei Jahren Haft verurteilt

Ein langjähriger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, ist wegen seiner Vergehen im Zusammenhang mit der Russland-Affäre zu einer Haftstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt worden. Das berichteten mehrere US-Medien nach dem Richterspruch am Donnerstag übereinstimmend, darunter die „New York Times“ und die „Washington Post“.

Die Haftstrafe, die den Berichten nach 40 Monate betragen soll, fällt deutlich geringer aus als die Staatsanwälte empfohlen hatten. Der Fall Stone hatte zuletzt für erhebliche Aufregung gesorgt. Die Ankläger hatten dem Bundesgericht in Washington angesichts der Schwere von Stones Vergehen eine Haftstrafe von sieben bis neun Jahren Gefängnis empfohlen.

Im Anschluss machte Trump seiner Wut auf Twitter Luft, kritisierte das vorgeschlagene Strafmaß scharf und sprach von einer „Verfehlung der Justiz“. Allerdings plant Trump nach eigenen Angaben vorerst keine Begnadigung seines langjährigen Vertrauten. Für die Zukunft schließt er das aber auch ausdrücklich nicht aus. „Ich werde nichts tun in Bezug auf die großen Befugnisse eines Präsidenten der Vereinigten Staaten“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Auftritt in Las Vegas.