Ringen um EU-Milliarden-Haushalt geht weiter

Beim EU-Sondergipfel in Brüssel geht das Ringen um den milliardenschweren EU-Haushalt am Freitag weiter. EU-Ratspräsident Charles Michel führte in der Nacht auf Freitag Einzelgespräche mit den 27 Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von „intensiven Verhandlungen“. Mehrere Teilnehmer erwarteten einen neuen Vorschlag für das über eine Billion Euro schwere Budget.