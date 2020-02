Kneissl fordert Rehabilitierung von Assange

„Es geht darum, dass dieser Mann rehabilitiert wird“, betonte Kneissl. Sie bezeichnete den Fall Assange als „exemplarische Warnung“ dafür, „wie in etablierten demokratischen Gesellschaften ein Aufdecker mundtot gemacht wird“. Man habe Assange nämlich ein Sexualstrafdelikt angelastet, „das es nie gegeben hat“, kritisierte die frühere österreichische Außenministerin. „Das ist das besonders Perfide an der Sache.“ Assange habe sich „etwas getraut“ und nun sei „sein Leben zerstört“, beklagte sie.

Wenig anfangen kann die Ex-Diplomatin auch mit dem Vorwurf, Assange habe mit seinen Veröffentlichungen die Staatssicherheit gefährdet. Diese sei nämlich stärker „über andere Kanäle“ gefährdet, die der Öffentlichkeit nicht so sichtbar seien, meinte Kneissl in Anspielung auf Geheimdienstoperationen.

Kneissl bekräftigte auch ihre Haltung, was die Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betrifft, den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó als Übergangspräsidenten des südamerikanischen Staates anzuerkennen. Es sei gängige völkerrechtliche Praxis, dass Staaten anerkannt werden, sagte sie. „Wenn wir anfangen, Regierungen anzuerkennen, würden wir sehr viel Zeit damit verbringen“, so Kneissl. Sie fügte jedoch hinzu: „Das ist kein Thema, das uns belastet.“

Nach Angaben von US-Botschafter Traina und dem Bundeskanzleramt treffen Kurz und Trump Anfang März neuerlich in Washington zusammen. „Es ist immer wichtig, dass man bilaterale Kontakte pflegt“, sagte Kneissl dazu. Auf die Frage, warum sie den Kanzler bei dessen erstem Besuch im Weißen Haus nicht begleitet habe, sagte Kneissl: „Es ist weltweite Praxis, dass der Außenminister das jeweilige Staatsoberhaupt begleitet.“ Kurz war im Februar des Vorjahres in Washington unter anderem mit Kneissls Amtskollegen Mike Pompeo zusammengetroffen, der dem Kanzler dann auch beim Delegationsgespräch im Weißen Haus gegenübersaß.

Kritisch äußerte sich die nach ihrem Abschied aus dem Außenministerium im vergangenen Mai wieder als Buchautorin und Vortragende tätige Expertin zum Nahost-Plan von US-Präsident Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner. Deren Zugang sei, den Palästinensern gewisse Dinge einfach abzukaufen. Sie glaube aber nicht, dass dieser Zugang funktioniere. „Es lässt sich halt nicht alles auf der Welt kaufen“, so Kneissl. Auch seien kaum andere Akteure konsultiert worden. „Der Plan ist eine Desavouierung der Akteure im Nahen Osten. Mich erinnert das an die Kabinettspolitik des 19. Jahrhunderts“, erinnerte sie an die Zeit, in der das Schicksal der Welt in den Regierungskanzleien der Kolonialmächte Großbritannien oder Frankreich entschieden wurde.