Innsbruck – Es ist die wohl umfassendste Forschungsarbeit zum Thema Schnee, die jetzt vorliegt. 2017 hat der Tiroler Landtag die Studie in Auftrag gegeben, der Bericht der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik fußt wesentlich auf den vom Sachgebiet Hydrographie und Hydrologie der Tiroler Landesregierung zur Verfügung gestellten Daten zu den Schneebeobachtungen. Die Analysen reichen an 35 Standorten von 2019 bis zum Jahr 1951 und an 25 bis 1901 zurück. Die zentralen Aussagen: