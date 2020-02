Tirol Kliniken bleiben bei Raucherzonen

Innsbruck – Der Nichtraucherschutz im öffentlichen Raum wird Schritt für Schritt ausgeweitet. Mit dem Start in die Frühjahrssaison gilt, wie berichtet, ein Rauchverbot im Innsbrucker Tivoli-Stadion. Österreichs größtes Krankenhaus, das Wiener AKH, hat sich entschlossen, ab Juli 2020 das gesamte Gelände mit Universitätscampus zur rauchfreien Zone zu erklären. Wer rauchen will, muss in Zukunft also das Areal verlassen.