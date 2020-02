Opposition fühlt sich in Tarrenz übergangen

Projekte könnten ohnehin das ganze Jahr eingebracht werden, diese erst beim Voranschlag einzubringen, sei aber „reichlich spät“, konterte der Dorfchef, der indes ein Angebot an die Mandatare der Aktiven Liste hatte: Man könne das Budget in Zukunft ja gemeinsam mit den jeweiligen Listenführern durchbesprechen, so der Dorfchef. Und er brachte einen in diesem Sinne lautenden Antrag zugleich mit dem Voranschlag 2020 – der übrigens bei Aufwendungen in der Höhe von rund 6,7 Millionen Euro ein Plus von einer Viertelmillion aufweist – und dem mittelfristigen Finanzplan ein. Die Liste von Tangl stimmte dagegen.