Lienzer Jugendfeuerwehr: Freiwillig im Einsatz für die anderen

Lienz –Wo sich heute das Kino CineX in Lienz befindet, haben im Jahr 1910 gut zwei Dutzend junge Burschen für ein Foto Aufstellung genommen. Denn die erste Jugendfeuerwehr Osttirols war am 19. Jänner als Knabenfeuerwehr gegründet worden, und damit eine der ersten in Österreich. „Wie ihre älteren Kollegen waren die jungen Männer bereits mit Uniformen vollständig ausgestattet“, weiß der ehemalige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lienz, Walter Lamprecht, aus Archivberichten. In einem Zeitungsartikel des Jahres 1910 wurde die Schaffung der Jugendeinheit wie folgt begründet: „Durch diese Einrichtung glaubt man außer der erzieherischen Einwirkung auch zugleich den Keim zur Liebe für den Feuerwehrdienst in das Herz der Knaben zu legen und so der Feuerwehr einen gedeihlichen Nachwuchs zu sichern, da ja heute die große Mehrzahl der sich als besser wähnenden jungen Herren den Eintritt in die Feuerwehr als unter ihrer Würde stehend betrachten und der guten Sache fernbleiben.“ Als im Jahr 1938 alle möglichen Vereine von den Nationalsozialisten aufgelöst wurden, war auch das Ende der Knabenfeuerwehr für lange Zeit besiegelt.