Teiltauglichkeit ist beschlossen: Ab 1. Jänner müssen mehr antreten

Deren Anteil ist gestiegen. 9- bis 10.000 junge Männer werden pro Jahr nach der Musterung wieder nach Hause geschickt. Unter 1,50 Meter, zu dick, kurzsichtig, zuckerkrank – Gründe für eine Untauglichkeit gab es bis dato genug. „Nun wird man prüfen, ob ein Kochlehrling, der untauglich ist, nicht sechs Monate bei uns in der Küche helfen kann, damit einer, der tauglich ist, tatsächlich die Gebirgsjägerausbildung machen kann“, erklärt Ministeriumssprecher Michael Bauer. Seine Chefin, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, lässt eine Arbeitsgruppe die Tauglichkeitsstufen von null bis neun unter die Lupe nehmen. Die Zeit des Grundwehrdienstes solle als etwas Sinnstiftendes erfahren werden, sagte die Ministerin im ORF-Studio. So könnten etwa Fremdsprachen- oder IT-Kenntnisse oder handwerkliche Fähigkeiten erworben werden. Vom Grundwehrdienst ausgenommen sollen laut Regierungsprogramm nur junge Männer mit einer „körperlichen oder geistigen Behinderung“ sein.

Bauer verweist auf sein Balkendiagramm. Daraus liest das Heer, dass es regionale Unterschiede bei der Wehrbereitschaft gibt. In Kärnten und im Burgenland ist sie besonders hoch, in Vorarlberg und in Wien ist der Anteil der Zivildiener am höchsten. „Wenn 30 Prozent der jungen Männer untauglich sind, ist das nicht ein Problem des Heeres, sondern ein gesellschaftliches Problem“, meint Bauer. Der Anteil der Fettleibigen habe ebenso zugenommen wie jener der Kurzsichtigen. „Das hat massive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Zuletzt hatten wir einen jungen Mann bei der Stellungskommission mit 150 Kilogramm.“ Oftmals sei es die Stellungskommission, wo Fehlentwicklungen festgestellt würden. In ein bis zwei Prozent der Fälle würden sogar lebensbedrohliche Krankheiten aufgezeigt.