Gold und Silber vor 60 Jahren: Ein Glückstag in Squaw Valley

Kitzbühel – Sie sind Skilegenden und aus Kitzbühel nicht wegzudenken. Als Mitglieder des Ski-Wunderteams waren sie bereits bekannt, doch der 24. Februar 1960 ließ sie in die Sportgeschichte eingehen. Beim Olympia-Slalom in Squaw Valley holte sich Ernst Hinterseer die Goldmedaille. Hias Leitner machte daraus einen Kitzbüheler Doppelsieg und holte sich Silber. Ein Glückstag, der ihr Leben veränderte. Mit der Tiroler Tageszeitung sprechen die beiden über die Tage in Squaw Valley.