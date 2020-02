Betriebe ermitteln ihre alpinen Bezirks-Meister

Stanzach – Der Stoanmandllift in Stanzach ist auch heuer wieder Austragungsort der 44. Bezirks-Betriebsskimeisterschaften alpin, die in Zusammenarbeit von TVB Lechtal, Wirtschaftskammer Reutte und SV Stanzach durchgeführt werden. Termin ist Samstag, der 29. Februar. Das Skirennen wird als Nacht­riesentorlauf in einem Durchgang gefahren, die Ausschreibungen an die rund 900 Betriebe, Kommunen, Ämter und Wirtschaftstreibenden im gesamten Außerfern wurden bereits verschickt.