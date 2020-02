Dornauer: „U-Ausschuss macht keinen Sinn mehr“

Innsbruck – Die Unzufriedenheit mit dem Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) wächst. Selbst in der Tiroler Volkspartei. Dort soll man mit dem Ablauf der Sitzungen alles andere als zufrieden sein. In der SPÖ wird hingegen die Sinnhaftigkeit des Ausschusses offen infrage gestellt. „Seit Mittwoch steht fest: Der U-Ausschuss macht in dieser Form keinen Sinn mehr“, betont SPÖ-Landesparteivorsitzender Georg Dornauer, denn bei jeder dritten Antwort in der Befragung werde darauf hingewiesen, dass die Frage nicht zulässig sei, weil sie das operative Geschäft der TSD betreffe. „Das haben mir meine Vertreter im Ausschuss mitgeteilt.“