Bruno Kreisky für die Generation Mausklick

Wien – Vor neun Jahren beging die Republik das Kreisky-Jahr: Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler wäre am 22. Jänner 2011 100 Jahre alt geworden. Zahlreiche Projekte erinnerten an den legendären Politiker, der 1990 verstarb. An Büchern über den zum Mythos gewordenen „Sonnenkönig“ mangelt es nicht. Trotzdem legt der Autor und Journalist Christoph Kotanko (profil, Kurier, jetzt Oberösterreichische Nachrichten) nun noch ein lesenswertes Werk drauf: Zum 50. Jahrestag der Kanzlerschaft erscheint sein Buch „Kult-Kanzler Kreisky – Mensch und Mythos“ (Verlag Ueberreuter, 196 Seiten, 22,95 Euro). Kotanko war 16 Jahre alt, als Kreisky Kanzler wurde und erlebte ihn noch selbst als Journalist.