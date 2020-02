Fremdkörper im kalten Herzen der Serenissima am Burgtheater

Die in Zürich lehrende Kulturwissenschafterin Elisabeth Bronfen und die Bühnenbildnerin Muriel Gerstner zerlegten dafür dessen (zum Teil) in der Lagunenstadt angesiedelte Werke „Othello“ und „Der Kaufmann von Venedig“, um aus den Bestandteilen neue und doch so erschreckend alte Fragestellungen unter der Prämisse „This is Venice“ in Position zu bringen. Sie fokussieren auf die Außenseiterrolle, die sowohl der erfolgreiche schwarze Feldherr Othello als auch der reiche Jude Shylock innehaben – die Konstruktion des „Fremden“ ist der Gesellschaftskitt. „Venedig wird als ein System verstanden, das Fremde braucht, um sich am Leben zu erhalten (…). In den inneren Kern der Macht darf weder eine jüdische noch eine schwarze Figur gehören“, so Bronfen in einem Interview. Zudem verschränkt sie die Frauenbilder, Othellos Desdemona, deren Vertraute Emilia, Shylocks Tochter Jessica oder Portia, und erweitert die Annahme um die Frage nach der Funktion von weiblicher Macht und Ohnmacht in patriarchalischen Systemen. Vom Seminar auf die Bühne, wo es erst einmal ganz heftig funkelt und die ellenlangen Lametta-Streifen dreieinhalb Stunden ihren glamourösen Auftritt haben.