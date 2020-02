Tiroler Krimiautorin Lena Avanzini: „Ich hänge an meinen Nebenfiguren“

Lena Avanzini: Das Leben ist doch sehr kurz. So kann ich zwei Leben gleichzeitig haben. Das finde ich recht abwechslungsreich. (lacht)

Avanzini: Die gibt es in der Öffentlichkeit gar nicht. Mein Privatleben soll auch privat bleiben.

Sie sind also eine Italienliebhaberin?

Avanzini: Mich stört am Literaturbetrieb, dass Äußerlichkeiten so oft im Vordergrund stehen. Ich will meine Leserinnen und Leser mit Geschichten begeistern, nicht mit meiner Person. Außerdem ist es ja auch eine Lebensqualität, unbekannt zu sein.