Und wieder riecht es nach Medaille für Österreichs Biathleten

Ihm folgen die Salzburger Simon Eder und Julian Eberhard, der Hochfilzner Dominik Landertinger wird als Schlussläufer auftreten. Wie etwa bei der Heim-WM 2017 in Hochfilzen: eiskalt am Abzug, mit Steher-Qualitäten in der Loipe – damals reichte das mit einem unwiderstehlichen Antritt am Ende zu Platz drei.

Die letzten Körner fehlen ihm augenblicklich ein wenig, wenn auch die Medaille im Einzel den herbeigesehnten Gegentrend signalisiert. Nur: Ein „Landi“ in läuferischer Hochform nimmt es ohne Weiteres mit Martin Fourcade (FRA) auf, selbst ein Johannes Thignes Bö (NOR) schiene augenblicklich in Reichweite. „Eine Schlussrunde kann ich schon auspacken“, meint der 31-Jährige, der mit Bronze im Einzel den Druck vom österreichischen Team nahm. Und auch sich selbst befreite der Tiroler Ex-Weltmeister von 2009 davon: „Ich bin zuvor einen Tag zur Familie heimgefahren, das half mir.“ Der Rest ist Medaillen-Geschichte – und die soll heute in der Staffel fortgesetzt werden. So wie 2018 (Olympia in Pyeong­chang/KOR, Bronze), so wie 2017 (WM in Hochfilzen/Bronze), so wie 2014 (Olympia in Sotschi/RUS, Silber).