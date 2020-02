Tiroler Kabarettist Gerhard Sexl im Alter von 70 Jahren gestorben

Innsbruck –Schon vor mehr als 40 Jahren, lange vor der „Piefke-Saga“, prangerte Gerhard Sexl in wortwitzigen Liedern turbotouristische Auswüchse an. Für sein „Saisonslied“ etwa wurde ihm von besonders beflissenen Bettenburgenbetreibern die eine oder andere „Fotz’n“ angedroht. Und sein satirisches „Südtirollied“ war zur selben Zeit Gegenstand geharnischter Landtagsanfragen. Spätestens da war Gerhard Sexl, im Brotberuf Lehrer, tirolweit nicht nur berühmt, sondern in bestimmten Kreisen einigermaßen berüchtigt.