„Jugend in Europa“: Schwaz trägt im Sommer Jugendspiele aus

Schwaz – Auf die Plätze, fertig, los – der Startschuss für die Jugendspiele „Jugend in Europa“ ist in Schwaz gefallen. Zumindest wenn es um die Vorbereitungen dafür geht. Denn nun steht endlich fest, wann es so weit ist: Vom 2. bis 5. Juli werden die Spiele in Schwaz ausgetragen.