Der FC Wacker will eine Rechnung mit Vorwärts Steyr begleichen

Innsbruck – Zum Frühjahrsauftakt der zweiten Liga hat der FC Wacker Innsbruck heute (12.30 Uhr) im Tivoli gegen Vorwärts Steyr nichts anderes als drei Punkte im Visier. Dass das alles nur kein Selbstläufer wird, bestätigte der Saisonauftakt im Vorsommer, als sich die Schwarzgrünen beim Traditionsklub in Oberösterreich mit 0:2 beugen mussten.

„Grundsätzlich kann uns in dieser Liga jeder weh tun“, stellt Wacker-Coach Thommy Grumser bei einem Blick in die Runde klar. Seine junge Truppe hat aber ebenfalls das Potenzial, vielen weh zu tun, wie ja nicht zuletzt der Sieg im ÖFB-Cupviertelfinale über Bundesligist St. Pölten bewiesen hat.

In Sachen Aufstellung ist Grumser nach der Erkrankung von Felix Köchl links in der Viererkette zu einer Umstellung gezwungen – ob im Abwehrzentrum wieder der im Cup so bärenstarke 17-jährige Sefik Abali neben Stefan Meusburger beginnt, ließ Grumser offen, schließlich steht ja auch Neuerwerbung Raffael Behounek Gewehr bei Fuß.