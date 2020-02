EU-Gipfel: Neuer Anlauf mit etwas kleinerem Budgetentwurf

EU-Ratspräsident Charles Michel will beim EU-Gipfel in Brüssel einen neuen Anlauf zur Einigung auf den Mehrjahreshaushalt von 2021-2027 versuchen. Wie am Freitag aus diplomatischen Kreisen verlautete, soll die Ausgabenobergrenze bei 1,069 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU liegen. Dies wäre eine leichte Kürzung zum bisherigen Vorschlag von 1,074 Prozent oder knapp 1.095 Milliarden Euro.