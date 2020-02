Iraner wählen inmitten von Wirtschaftskrise neues Parlament

Vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise und verschärfter US-Sanktionen haben die Iraner am Freitag ein neues Parlament gewählt. Erwartet wurde eine geringe Wahlbeteiligung, die Präsident Hassan Rouhani die Parlamentsmehrheit kosten könnte. Tausende moderate Kandidaten waren zudem von der Wahl ausgeschlossen worden, so dass die Konservativen vor der Rückkehr an die Macht stehen könnten.