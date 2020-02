Wieder in Tirol: Kleine Mary aus Ghana braucht zweite OP

Doch so sehr sich Marys Leben nach dem Eingriff verbessert hat, so kompliziert stellte sich für sie und Elisabeth Cerwenka die Nachbehandlung dar. Denn Mary muss seit dem Eingriff eine Kompressionshose tragen, ohne die eine endgültige Heilung nicht möglich ist. Die Hose muss im Schnitt alle halben Jahre in Tirol neu angepasst und angefertigt werden – bis die kleine Patientin erwachsen ist. Das ist allerdings nicht nur kostspielig, sondern auch eine Belastung für Mary und ihre Familie. „Ghana und Österreich, das sind zwei Welten“, betont Elisabeth Cerwenka. Bereits bei ihrem letzten Besuch wollte Mary überhaupt nicht mehr zurück in ihre Heimat – und je älter sie wird, desto schwieriger wird das ständige Hin und Her, ist Cerwenka überzeugt. Die Kompressionshosen, die es in Ghana gibt, werden nicht genau angepasst, sondern sind in Standardgrößen zu kaufen – also auch keine Option für Mary.