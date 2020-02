Transit: Kurz sprach mit Merkel, Bayern verteidigt Valean

Am Rande des Budgetgipfels in Brüssel nützte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Gelegenheit, um das Transitproblem anzusprechen. „Ich habe in Brüssel in Gesprächen mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Premierminister Giuseppe Conte erneut Günther Platter unterstützt und eine Lösung für die transitgeplagte Tiroler Bevölkerung eingefordert“, teilte Kurz der TT mit. Die Aussagen von Kommissarin Valean bei ihrem Tirol-Besuch seien jedenfalls inakzeptabel. „Ich unterstütze LH Platter daher voll und ganz bei seinen Maßnahmen, um den Lkw-Transitverkehr zu reduzieren. Die Tiroler Landesregierung und die Bundesregierung ziehen hier an einem Strang.“