Kristoffersen nach 1. Lauf im Riesenslalom von Naeba voran

Der Norweger Henrik Kristoffersen hat sich am Samstag im alpinen Ski-Weltcup beim Riesentorlauf der Herren in Yuzawa Naeba in Japan im ersten Lauf klar an die Spitze gesetzt. Der 25-Jährige erarbeitete sich bei frühlingshaften, weichen Verhältnissen einen Vorsprung von 0,67 Sekunden auf seinen Landsmann Leif Kristian Nestvold-Haugen, der drittplatzierte Schweizer Marco Odermann liegt 0,74 zurück.