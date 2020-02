Jarl Magnus Riiber siegt weiter, Fritz Sechster

Jarl Magnus Riiber hat seine Siegesserie im Weltcup der Nordischen Kombination nach der zweiwöchigen Wettkampfpause fortgesetzt. Der 22-jährige Norweger feierte am Samstag in Trondheim im 14. Saisonrennen schon seinen zwölften Sieg. Als bester Springer gewann er wie zuletzt beim Triple in Seefeld vor seinem Landsmann Jörgen Graabak (+59,3).