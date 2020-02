Innsbruck – Statistisch gesehen hat die Verkehrspolizei bei ihren spezifischen Schwerverkehrskontrollen in Tirol im vergangenen Jahr pro Tag rund 123 Anzeigen und Organstrafverfügungen ausstellen müssen. Ein Zahlenspiel, das freilich hinkt. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens ist die Deliktzahl wochentags weit höher als an den mit Fahrverboten belegten Wochenenden oder Feiertagen. Dennoch spricht diese Zahl Bände. Und bestärkt die schwarz-grüne Landesregierung in ihrem Vorhaben, die Kontrollen – als Reaktion im aktuellen Transitstreit mit EU-Verkehrskommissarin Adina Valean – nochmals zu verstärken.