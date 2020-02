Strache vs. Hofer: Fernduell der Ex-Parteifreunde am Aschermittwoch

Wien – Zum 29. Mal sind die Blauen in der Rieder Jahn-Turnhalle zugange. An 14 Aschermittwochen stand Heinz-Christian Strache dort am Rednerpult – und attackierte zum Gaudium von biertrinkenden und heringschmausenden Parteigängern die Polit-Konkurrenten verbal. In den Jahren davor hatte der damalige FPÖ-Obere Jörg Haider rhetorisch geflegelt.

Großes hat er sich dahingehend vorgenommen. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig werde er herausfordern, sagt Strache. Mehr Zuspruch als die einstigen Gesinnungsfreunde vermeint er bekommen zu können: „Ich war die letzten 14 Jahre der Erfolgsfaktor der FPÖ in Wien. Und, sollte ich antreten, werde ich mit diesem Anspruch auch der Schmied und das Original sein.“ Schon in zwei Tagen will er seinem Nachfolger an der FPÖ-Spitze die Show stehlen. Norbert Hofer spricht in Ried – zeitgleich mit Strache in der Bundeshauptstadt – zu den Seinen. Die eigenen Themen werde er „spielen“, heißt es, sich nicht mit Strache beschäftigen. Er werde sich „nicht mit einer Kleinpartei messen“. Seine Gegner seien die rot-grüne Regierung in Wien und die türkis-grüne im Bund. Der oberösterreichische FPÖ-Obmann und Bundesparteivize Manfred Haimbuchner tritt ebenfalls auf; für ihn ist es kein Debüt. Von ihm gibt es schon seit Jahren sprachlich Deftiges statt Fastenkost. „Linke Bevormundungspropaganda“ ortete er 2019, „Migrationspaktierer“, „Sozialisten“, die „nicht grundsätzlich dumm“ seien, aber „Pech beim Nachdenken“ hätten.