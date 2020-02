Die „Ehrlich Brothers“ verblüfften Tausende Menschen in Innsbruck

Mit ihrem aktuellen Magiespektakel „Dream & Fly“ begeisterten die Ehrlich Brothers aus Deutschland am Samstag in der prall gefüllten Olympiaworld Innsbruck – und das gleich zweimal. Insgesamt über 10.000 Zuschauer erlebten eine technisch perfekt zelebrierte Show, bei der von der Hubschrauberlandung aus dem Nichts bis zum fliegenden ­Lamborghini und anderen Schwerkraft-Illusionen kein verblüffender Trick ausgelassen wurde. Über das größte Süßigkeiten-Glas der Welt freuten sich nicht nur die Kinder im Publikum. Übrigens: Der nächste Auftritt des magischen Duos in der Olympiaworld ist schon fix – am 12. und 13. Juni 2021. (TT)