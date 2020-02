Mindestens vier Tote bei Angriff auf Militärposten in Mali

Bei einem Angriff auf einen Militärposten in Mali sind mindestens vier Soldaten getötet und acht weitere verletzt worden. Wie die Armee des westafrikanischen Landes mitteilte, verübten Jihadisten am Sonntag einen „Terrorangriff“ auf einen Militärposten in Bambara Maoudé südlich von Timbuktu. Kommunikationsminister Yaya Sangaré bestätigte die Zahl der Toten.