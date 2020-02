ÖBB-Zug vor Grenze wegen Coronavirus-Verdachts angehalten

An der Brenner-Grenze ist am Sonntagabend ein Zug angehalten worden, weil sich zwei Coronavirus-Verdachtsfälle im Zug befanden. Die italienische Staatsbahn (FS) hatte zuvor die ÖBB informiert, dass sich im Zug zwei Personen mit Fiebersymptomen befinden. Das teilte das Innenministerium am Sonntagabend mit. Die ÖBB bestätigte gegenüber der APA, dass der Eurocity 86 in Italien angehalten wurde.