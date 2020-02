Israel fliegt nach Raketenbeschuss Angriffe auf Gazastreifen

Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe am Sonntagabend Ziele in dem Palästinensergebiet bombardiert. Die israelische Luftwaffe habe Angriffe auf Stellungen der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad geflogen, teilte das Militär mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Israelische Soldaten hatten am Sonntag an der Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser erschossen, der dort nach ihren Angaben eine Bombe legen wollte. Nach der „erfolgreichen Vereitelung des Angriffs“ im Süden des Gazastreifens habe ein Bulldozer der israelischen Armee die Leiche des Palästinensers geborgen, sagte eine Armeesprecherin.

In Onlinenetzwerken im Gazastreifen kursierte ein Video, in dem junge, offenbar unbewaffnete Männer versuchen, die Leiche des Erschossenen zu bergen, während sich der israelische Bulldozer nähert. Dann sind Schüsse zu hören, die Männer rennen weg, und der Bulldozer nimmt die Leiche mit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im von der radikalislamischen Hamas regierten Gazastreifen wurden durch die Schüsse zwei Zivilisten verletzt.

Nach dem tödlichen Zusammenstoß an der Grenze feuerten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen am Abend mehrere Raketen auf Israel ab. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit heulten nach Angaben der israelischen Armee in der Stadt Aschkelon und in anderen Orten im Süden Israels Alarmsirenen.