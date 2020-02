Citroën Ami: Symmetrie urbaner Strom-Mobilität

Das soll jedoch möglichst das erste reine Elektro-Mobil der Doppelwinkel-Marke tun, für dessen Namen man auf die Modell-Historie zurückgegriffen hat: Ami. Dieser neue Freund hat jedoch wiederum nichts zu tun mit den 6ern und 8ern des vorigen Jahrhunderts. Es ist die Serien-Version des Concept Cars Ami One, das im Vorjahr die Präsentationsrunde gemacht hat, auf dem Genfer Autosalon ebenso wie im Rahmen des 100-Jahre-Citroën-Jubiläums­events in La Ferté-Vidame: ein fast würfelförmiges, elektrisches Leicht-Gefährt für die City.

Die Weltpremiere des serienfertigen Microcars zelebrierte Citroën im Vorfeld des diesjährigen Genfer Autosalons. In Paris. In der Arena von La Défense, dem futuristischen Symbol der Modernität der Seine-Metropole. Die technischen Eckdaten des zweispurigen und -sitzigen Elektromobils mit geschlossenem (beheizbarem) Aufbau, wobei die Insassen nicht hinter-, sondern versetzt nebeneinander sitzen, der Fahrersitz ist längs verschiebbar, die Sitzposition weniger auf Fahraktivität getrimmt: rund acht PS Leistung, 5,5 kWh Akku-Kapazität, siebzig Kilometer Reichweite, 45 km/h Top-Speed (elektronisch abgeregelt), drei Stunden Ladezeit an einer Standard-Haushaltssteckdose, permanente Internet-Vernetzung. Die Dimensionen: 2,41 Meter Länge, 1,39 Meter Breite (ohne Außenspiegel), 1,52 Meter Höhe, 7,2 Meter Wendekreis, 14-Zoll-Räder, 485 Kilo Gewicht (inklusive Batterie). Exterieur-Details: im Sinne der Teile-Symmetrie identisch konstruierte, gegenläufig angeschlagene Türen und vorne wie hinten die gleichen Stilelemente, Glasdach, manuell aufklappbare Seitenfenster wie einst beim 2CV. Interieur-Details: Display mit minimalistischen Digitalanzeigen an der Lenksäule, Handy-Halterung rechts vom Volant – das Smartphone fungiert somit als Infotainment-Screen. Das Außen und das Innen können anhand einer Reihe von Dekor-Optionen individualisiert werden.