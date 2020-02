ORF/Netflix-Serie „Freud“: Die Zerrissenheit hinter süßer Walzerseligkeit

Berlin – Der 39-jährige Wiener Marvin Kren gehört zu den erfolgreichsten heimischen Filmemachern. Einen Namen machte er sich – vor mittlerweile gut 10 Jahren – mit hintergründigen Horrorfilmen: „Blutgletscher“, seine nach „Rammbock“ zweite, größtenteils in Südtirol realisierte Kinoarbeit, wurde 2014 mit drei Österreichischen Filmpreisen ausgezeichnet. Zuletzt reüssierte Kren vornehmlich im Fernsehen: Er setzte mehrere „Tatort“-Filme in Szene, verantwortetet den burgenländischen Landkrimi „Grenzland“, vor allem aber war er der kreative Kopf hinter der ersten Staffel der gefeierten deutschen Serie „4 Blocks“.

„Ich will mit ,Freud‘ zeigen, was es bedeutete, zu dieser Zeit ein junger jüdischer Arzt in Wien zu sein.“ Marvin Kren (Regisseur und Autor)

Er habe schon bei „4 Blocks“ große Freiheiten genossen, sagt Kren, aber „nicht so viele wie jetzt dank Netflix und dem ORF“. „Freud“ ist eine in acht Folgen à 45 Minuten geteilte High-End-Produktion, über deren Gesamtbudget nur spekuliert werden kann. Zahlen halten die Produktionsfirmen Bavaria und Satel vornehm unter Verschluss, weisen aber stolz darauf hin, dass „Freud“ mit dem Start auf Netflix Ende März zur am weitesten verbreiteten österreichischen Serie der TV-Geschichte wird: In zehn Sprachen synchronisiert und mit Untertiteln in 30 weiteren versehen, wird die Mysteryserie dann in 140 Ländern abrufbar sein.