Trotz mehr als 100.000 Unterstützern: Vorschlag für Krapfen-Emoji abgelehnt

Innsbruck – Süß, fettig, köstlich: So schmeckt der Krapfen, der im Fasching in Tirol am liebsten verspeist wird. Erhältlich ist er neuerdings zwar das ganze Jahr, nur in der närrischen Zeit steigt der Verkauf drastisch an. Kein Wunder, es ist halt doch ein Faschingskrapfen. Die Handy-Kommunikation ist aber nicht auf dem letzten Stand. Will man via SMS mitteilen, dass man gerade in einen Krapfen beißt, steht nur ein Donut-Bildchen zu Verfügung. Diese amerikanische Süßspeise mit dem Loch ist vielleicht ein entfernter Verwandter, ein echter Krapfen ist sie aber sicher nicht.